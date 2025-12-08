Головна Світ Політика
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
фото: Reuters

Другий етап, що включає створення перехідної влади в Газі та запуск відбудови, потребує подальших кроків

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що в кінці грудня він проведе важливі переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо другого етапу мирного плану щодо Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нетаньягу зазначив, що ключові питання, які потребують обговорення, включають можливе розгортання багатонаціональних миротворчих сил в Газі та подальший процес роззброєння ХАМАСу. Він також підкреслив, що необхідно визначити терміни та конкретні сили, які братимуть участь у відновленні та забезпеченні безпеки на території.

Перший етап плану, який передбачав звільнення заручників та контроль Ізраїлем 53% території Гази, вже був виконаний. Однак другий етап, що включає створення перехідної влади в Газі та запуск відбудови, потребує подальших кроків, зокрема визначення міжнародного військового контингенту.

Крім того, Нетаньягу повідомив, що питання анексії Західного берега залишається відкритим і є предметом обговорення з Трампом, хоча він наголосив на важливості збереження контролю Ізраїлю над безпекою в цьому регіоні. Зустріч з Трампом має вирішити, як далі просуватиметься процес мирного врегулювання і якими будуть подальші кроки щодо співпраці з арабськими державами.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН підтримала резолюцію США, яка схвалює план американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі та дозволяє створити міжнародні стабілізаційні сили для анклаву. 

До слова, гуманітарна ситуація в Секторі Газа продовжує катастрофічно погіршуватися: з наближенням зими місцеве населення зіткнулося з гострим дефіцитом продовольства та товарів першої потреби. За даними місії ООН, Ізраїль порушує міжнародне право, блокуючи безперешкодне надходження гуманітарної допомоги.

Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
