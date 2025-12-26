Як привести на вибори тих, хто боїться ТЦК? Голова монобільшості не виключив онлайн-голосування

Арахамія зазначив, що в Україні може відбутися гібридне голосування, аби кожен громадянин міг віддати свій голос на виборах

Депутат наголосив, що на виборчі дільниці потрібно привести якомога більше людей, аби забезпечити високу явку

Вибори в Україні можуть відбутися шляхом гібридного голосування – онлайн та офлайн, аби забезпечити якомога вищу явку. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, повідомляє «Главком».

Арахамія наголосив, що вибори однозначно будуть непростими. Зокрема, однією з проблем є голосування ВПО, оскільки реєстр виборців не має точних даних про всіх переселенців. «Дуже багато ВПО не реєструється, тому що таким чином уникають появи на радарах через мобілізацію. Яким чином ми їх приведемо на дільниці – ми з вами поки не розуміємо», – каже він.

Крім того, парламентар наголосив, що значна частина українців досі перебуває за кордоном. Він наголосив, що зараз триває робота над тим, як забезпечити можливість їхнього голосування.

«Досить важка тема, тому що від європейських партнерів різноманітні йдуть меседжі: деякі кажуть, що можуть допомагати нам відкривати додаткові дільниці, а деякі країни кажуть, що у них прямо заборонено це робити – тоді певна пропускна спроможність наших закордонних дільниць буде обмежена. Тоді нам треба буде вирішувати питання: або робити це в декілька днів, або знову повертатися до гібридного голосування з застосуванням онлайн-механізмів», – розповів Арахамія.

Політик зазначив, що наразі триває робота над тим, аби зрозуміти, чи можливо забезпечити гібридне голосування на виборах.

«Я, як колишній айтівець, так і не зрозумів, чи можливе онлайн-голосування, чи ні. Чую багато фантомних страхів, але ми зараз проводимо нараду онлайн, проводимо комітети онлайн та голосуємо на них. І пам’ятаю, що саме такі страхи були озвучені, коли ми це впроваджували в життя. Тому я сподіваюся, що робоча група серйозно пропрацює: чи можна насправді робити гібридне голосування онлайн та офлайн», – пояснив Арахамія.

Депутат зазначив, що потрібно привести на вибори якомога більше людей, тому що, якщо буде мала явка, це надасть ворогу та іншим опонентам аргумент про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними або малолегітимними.

«І це буде дуже велика проблема. Тому нам треба фокусувати на максимізації явки. Мені здається, що вона може бути за рахунок того, що ми розширимо можливості для голосування: або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування», – каже він.

Крім того, Арахамія прокоментував одночасне проведення загальнонаціонального референдуму та виборів президента України. Він наголосив, що якщо вони відбуватимуться одночасно, то це дасть можливість краще підготуватися до парламентських виборів.

«З виборами президента трохи легше рухатися, тому що питання, наприклад, участі військових (які хочуть балотуватися, – «Главком») буде обмежено, тому що в президентських виборах зазвичай бере участь декілька десятків людей. Згідно з чинним законодавством, якщо військовий хоче бути кандидатом, він пише на свого командира заяву на відпустку і йому надається відпустка на три місяці, щоб він робив агітацію та інші речі. Якщо ми проведемо вибори президента разом з референдумом, то потім врахуємо всі помилки, зміни, які треба зробити, і будемо більш готові до закону про вибори до парламенту», – підсумував глава монобільшості.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 грудня, відбулося перше засідання спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації виборів та референдумів.

Як відомо, для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов.

До слова, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.