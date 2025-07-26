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Глава НАБУ пояснив, чому законопроєкт президента слід ухвалити одразу у двох читаннях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Глава НАБУ пояснив, чому законопроєкт президента слід ухвалити одразу у двох читаннях
Як зазначив посадовець, до моменту набуття чинності нового закону існує ймовірність, що Генпрокуратура затребує справи обох органів для ознайомлення
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

За словами Кривоноса, якщо законопроєкт буде ухвалено не одразу, то існує ризик правок, блокування чи затягування

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос наполягає, щоб законопроєкт, який відновлює незалежність НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нардепи ухвалили одразу у двох читаннях. Це потрібно для того, аби уникнути ризику правок, блокування чи затягування. Про це повідомляє «Главком» на заяву посадовця  в інтервʼю «Суспільному».

«Детективи НАБУ й прокурори САП брали безпосередню участь у роботі над цим законопроєктом. Він повністю відновлює процесуальну незалежність НАБУ і САП. Якщо зараз ця незалежність фактично знищена, то законопроект у разі його голосування в четвер повертає все, як було. Він надає нам повні гарантії незалежності [та можливість] рухатися в кримінальних провадженнях», – каже він.

За словами очільника НАБУ, до моменту набуття чинності нового закону існує ймовірність, що Офіс генерального прокурора затребує справи обох органів для ознайомлення. Крім того, САП і НАБУ не можуть рухатися в резонансних провадженнях, бо керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично втратив процесуальні права.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Як повідомлялося, посли держав «Групи семи» привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів.

До слова, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

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Теги: НАБУ Верховна Рада Семен Кривонос

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