Блінкен вшанував пам'ять загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі

Дмитро Кулеба: «Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі»

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва вшанував пам'ять загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити», – написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну з офіційним візитом. Про планування його поїздки раніше нічого не повідомлялось з міркувань безпеки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також відомо, що під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад $1 млрд.