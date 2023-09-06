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Блінкен вшанував пам'ять загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блінкен вшанував пам'ять загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі
фото: Дмитро Кулеба/Твіттер

Дмитро Кулеба: «Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі»   

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва вшанував пам'ять загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити», – написав Кулеба.

Блінкен вшанував пам'ять загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну з офіційним візитом. Про планування його поїздки раніше нічого не повідомлялось з міркувань безпеки.

Також відомо, що під час сьогоднішнього візиту до Києва державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад $1 млрд. 

Теги: міністр Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен

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