  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Блінкен заявив, що США готують контрзаходи на випадок вторгнення Росії в Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США попередили Росію про тяжкі наслідки наступу в Україну - Блінкен заявив, що США готують контрзаходи на випадок вторгнення Росії в Україну
    США попередили Росію про тяжкі наслідки наступу в Україну
    фото: тсн.ua

    США готові вдатися до жорстких дій проти Росії, від яких утримувалися раніше

    Сполучені Штати готові вжити різних заходів щодо Росії у разі вторгнення в Україну. При цьому США продовжують зміцнювати оборону України, щоб країна могла краще захистити себе, якщо Росія здійснить агресію. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю на телеканалі NBC.

    «Президент Джо Байден ясно сказав президенту Володимиру Путіну, і я ясно говорив це міністру Сергію Лаврову, що ми розглядаємо і готові зробити різні кроки, від яких раніше утримувалися, що може привести до величезних наслідків для Росії», – заявив він.

    При цьому він додав, що глави МЗС G7 на зустрічі в Ліверпулі продемонстрували рішучість протистояти російській агресії.

    «Ми ясно заявили, що будуть величезні наслідки, якщо Росія вирішить відновити агресивні дії проти України», – додав Блінкен.

    До слова, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

    Також вони підтвердили «підтримку зусиль Франції та Німеччини у Нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських угод з метою врегулювання конфлікту на сході України».

    Нагадаємо, глава МЗС Великобританії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

    Читайте також:
    Теги: МЗС Росія США Україна Пентагон Ентоні Блінкен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блінкен заявив, що США готують контрзаходи на випадок вторгнення Росії в Україну