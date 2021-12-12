Блінкен заявив, що США готують контрзаходи на випадок вторгнення Росії в Україну

США готові вдатися до жорстких дій проти Росії, від яких утримувалися раніше

Сполучені Штати готові вжити різних заходів щодо Росії у разі вторгнення в Україну. При цьому США продовжують зміцнювати оборону України, щоб країна могла краще захистити себе, якщо Росія здійснить агресію. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю на телеканалі NBC.

«Президент Джо Байден ясно сказав президенту Володимиру Путіну, і я ясно говорив це міністру Сергію Лаврову, що ми розглядаємо і готові зробити різні кроки, від яких раніше утримувалися, що може привести до величезних наслідків для Росії», – заявив він.

При цьому він додав, що глави МЗС G7 на зустрічі в Ліверпулі продемонстрували рішучість протистояти російській агресії.

«Ми ясно заявили, що будуть величезні наслідки, якщо Росія вирішить відновити агресивні дії проти України», – додав Блінкен.

До слова, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Також вони підтвердили «підтримку зусиль Франції та Німеччини у Нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських угод з метою врегулювання конфлікту на сході України».

Нагадаємо, глава МЗС Великобританії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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