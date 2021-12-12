«Велика сімка» готує дві заяви щодо Росії – ЗМІ

Країни «сімки» дійшли єдиної позиції щодо підходу до Москви

На зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» очікується ухвалення окремої заяви щодо Росії. Про це повідомила італійська газета La Repubblica.

«Міністри «Групи семи» готують дві заяви щодо Росії», – пише видання.

Як з'ясувала La Repubblica, представники «сімки» опублікують підписану всіма другу заяву, окрему від тої, з якою виступить голова зустрічі.

«З огляду на все, країни-учасниці дійшли єдиної позиції як щодо підходу до Москви, так і щодо можливих дій, спрямованих на «справжнє стримування». Ходять розмови про те, щоб анонсувати санкції: їх введуть не зараз, а лише в разі масштабного вторгнення на Україну», – продовжує видання.

Водночас, за даними газети, «в підсумковому комюніке не буде детально сказано, з якими економічними санкціями може зіткнутися Москва, зокрема і з практичних причин, адже для вжиття заходів впливу Євросоюзу необхідна одностайність», але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо «Північного потоку – 2».

До слова, Високий представник ЄС Жозепа Боррель заявив, що всі країни «Великої сімки» та Євросоюз єдині у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, глава МЗС Великобританії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

За її словами, вона планує працювати з партнерами, «щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу».

Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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