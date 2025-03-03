Брат Стефанчука «переписав» законопроєкт колеги з «Батьківщини» – деталі скандалу

Законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду, в яку вніс поправки Стефанчук, було однією з вимог МВФ

Поправка Миколи Стефанчука стосувалася назви двох судів, які створюються

Народний депутат від фракції «Слуга народу», рідний брат голови Верховної Ради Микола Стефанчук вніс поправку, яка змінила назву двох нових судів у законопроєкті нардепа від «Батьківщини» Сергія Власенка. Про це «Главкому» розповів в інтерв’ю нардеп Сергій Власенко.

26 лютого парламент розглядав у другому читанні законопроєкт №12368-1 авторства Власенка, який передбачав утворення та функціонування Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду. Вони мали замінити ліквідований у 2022 році Окружний адміністративний суд Києва.

Водночас між першим та другим читаннями до проєкту закону було внесено ряд поправок від обранців та Кабміну. Серед них була 32 поправка «слуги» Миколи Стефанчука. Вона стосувалася зміни назв судів: замість Київського міського окружного адміністративного суду – Спеціалізований окружний адміністративний суд і замість Київського міського апеляційного адміністративного суду – Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

«Цей суд і так є спеціалізованим, оскільки розглядатиме адміністративні справи. За аналогією, як господарські суди слухають справи господарського характеру. Відповідно, слово «спеціалізований» у назві законопроєкту апріорі є зайвим», – вважає нардеп Власенко.

Микола Стефанчук вніс поправку про зміни назв судів: замість Київського міського окружного адміністративного суду – Спеціалізований окружний адміністративний суд і замість Київського міського апеляційного адміністративного суду – Спеціалізований апеляційний адміністративний суд фото: glavcom.ua

Крім цього, обранець від «Батьківщини» зауважив, що у результаті внесення поправок у законопроєкт №12368-1, він частково перетворився на варіант Кабінету міністрів. Нагадаємо, на початку року Рада провалила розгляд урядового законопроєкту №12368 про створення Вищого адміністративного суду. Тоді ж Сергій Власенко зареєстрував свій законопроєкт як альтернативний.

«На жаль, це вже стало сумною традицією у цьому скликанні. Адже під час підготовки різних законопроєктів до другого читання буває так, що їх перекроюють таким чином, прибравши саму ідеологію, закладену авторами-нардепами. Може бути так, що у законі про суд з’являться поправки, які стосуватимуться антикорупційної політики», – зазначив автор «судового» законопроєкту.

Крім цього, 28 лютого Сергій Власенко та лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зареєстрували «блокуючу» постанову фактично до свого ж законопроєкту. У бесіді з «Главкомом» нардеп Власенко визнав: розуміє, що у сесійній залі не знайдеться достатньої кількості голосів, щоб «збити» його підтриманий «судовий» законопроєкт. Натомість парламентар розраховує достукатися до совісті колег, аби ті у майбутньому, готуючи законопроєкти, не «впихали невпихуєме».

Як відомо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала в цілому закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

У 2019-2020 роках суспільство дізналося про так звані «плівки НАБУ». На записах, які вели правоохоронці у кабінеті тодішнього голови ОАСК Павла Вовка, зафіксовано розмови служителів Феміди про спроби захоплення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя. За версію слідства, низка суддів ОАСК «ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл».

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12368-1, який передбачає створення Вищого адміністративного суду. Створення Вищого адміністративного суду було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Суд повинен був бути створеним до 31 грудня 2024 року.

Водночас було вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (він буде суд апеляційної інстанції, що переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).

Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності закону. Також буде сформовано експертну раду суддів. До її складу увійде шість осіб – троє від Ради суддів та ще троє від міжнародних організацій.

До слова, народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко вважає, що українській владі слід серйозно замислитися про перехід України до монаршої форми правління після завершення війни.