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Тищенко вперше прибув на судове засідання у своїй справі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Тищенко вперше прибув на судове засідання у своїй справі
Микола Тищенко в залі суду у Дніпрі
фото: Суспільне Дніпро

На суді також присутній ще один обвинувачений – експоліцейський Богдан Писаренко

У Дніпрі 5 лютого продовжився суд у справі нардепа Миколи Тищенка та ексбійця «Кракена» Дмитра Мазохи. Тищенко вперше особисто з’явився на засіданні. Про це повідомляє «Суспільне».

«На суді також присутній ще один обвинувачений – експоліцейський Богдан Писаренко», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили кореспонденти, 5 лютого суд має перейти до розгляду обвинувального акту. На підготовчому засіданні 27 січня було переобрано запобіжний захід для нардепа, йому призначили два місяці цілодобового домашнього арешту.

За інформацією журналістів, потерпілий Мазоха вимагає від Тищенка та колишнього поліцейського Писаренка 35 млн грн як компенсацію моральної шкоди. 

Ці кошти він планує передати на підтримку Сил оборони.

Нагадаємо, 8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Раніше Тищенко не прийшов на суд через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Раніше прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Теги: депутат телефон прокурор чоловік дружина Микола Тищенко дитина

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