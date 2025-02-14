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«Розказує, що домовиться з росіянами». На Банковій пояснили, чому запровадили санкції проти Порошенка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Розказує, що домовиться з росіянами». На Банковій пояснили, чому запровадили санкції проти Порошенка
12 лютого президент ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка
фото: Петро Порошенко / Facebook

Джерело «Главкома» звинувачує експрезидента в інтригах на міжнародному рівні

Час для «нейтралізації» Порошенка не обирався спеціально, але зараз експрезидент «шкодить державі». Про це в матеріалі «Чи заберуть у Порошенка Roshen і П'ятий канал? Усі наслідки скандальних санкцій» «Главкому» заявило джерело на Банковій.

«Зараз – дуже непростий міжнародний момент, коли важливо, щоб такі, як Петро Олексійович, не ходили по партнерах та не розказували, що потрібні вибори попри будь-які обставини. І що він зможе краще домовитися з росіянами, ніж ми. Просто тут перед телекамерами він каже одне, а за кордоном – зовсім інше», – зазначило джерело.

Співрозмовники «Главкома» у «Слузі народу» й раніше неодноразово публічно нарікали, що діяльність Порошенка «шкодить державі», хоча й визнавали, що у владної команди є певна «зацикленість» на колишньому основному конкурентові. Зараз же, коли з Вашингтону все частіше лунають вимоги якнайскорішого проведення в Україні виборів, як вже майже вирішеного питання, на Банковій прямо пов’язують такий тиск саме з міжнародними гастролями Порошенка.  

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.

Соратниця Порошенка поскаржилася, що через санкції вже почалися проблеми на його підприємствах.

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Теги: Петро Порошенко санкції президент партія Слуга народу держава

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