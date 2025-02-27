Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді
Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта
колаж: glavcom.ua

Раніше Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України. Вона зайняла місце Ірини Кормишкіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

До ЦВК надійшла постанова Ради, якою достроково припинено повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку було обрано народним депутатом від партії «Слуга народу» у 2019 році.

«ЦВК розглянула зазначену постанову та визнала Інну Свирибу, наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» за № 148, обраним народним депутатом України на зазначених виборах», – уточнюється в повідомленні комісії.

Що відомо про Інну Свирибу?

Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта. Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю «лікар-гематолог».

Працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини НАМН України.

Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. 

За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців. Кормишкіну може замінити у Раді один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, яка за словами Железняка, вже відмовилась від можливості.

Раніше ми писали, що народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень.

Як відомо, слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Теги: Верховна Рада лікар партії слідство університет подарунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19 лютого – День Державного Герба України
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
Рейтинг фракцій та груп за кількістю «проблемних» обранців
30 «підозрілих» депутатів і Порошенко. Кого з обранців Верховної Ради переслідують правоохоронці Парламент
21 лютого, 11:00
За словами голови податкового комітету, Рада повинна знайти баланс між необхідністю реагувати на економічні зміни та забезпеченням стабільності податкового законодавства
Підвищення податків у 2025 році. Нардеп Гетманцев зробив заяву
3 лютого, 16:51
В гуртожитку вибуховою хвилею пошкоджено вікна, а в корпусі – обвалилася підвісна стеля в одній з аудиторій
Під час дронової атаки РФ постраждав один з гуртожитків та корпус університету Шевченка
5 лютого, 12:34
Нардеп Дмитро Разумков (праворуч) взяв участь у спеціальному ланчі напередодні Молитовного сніданку у Вашингтоні
Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у Вашингтон
6 лютого, 20:02
Будівля нічного клубу вигоріла повністю
Польський клуб згорів під час збору грошей постраждалому від пожежі
17 лютого, 14:54
Медикиня, окрім нерухомого майна, обзавелася ще й автівкою
Членкиня МСЕК Дніпропетровщини за один день прикупила квартиру, ділянку і будинок
22 лютого, 20:41
На час слідства державний нотаріус відсторонена від займаної посади
Поліція викрила нотаріуса та його спільника, які заволоділи квартирою померлої киянки
24 лютого, 16:04
Після встановлення інвалідності особа може скористатися державними програмами підтримки
МОЗ розширив перелік причин для встановлення інвалідності
25 лютого, 17:13

Політика

Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді
Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
Мир на умовах Путіна. Експерт пояснив, як українська Конституція може стримати апетити агресора
Мир на умовах Путіна. Експерт пояснив, як українська Конституція може стримати апетити агресора
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
15K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
14K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
9520
Кротевич залишає «Азов». Стало відомо, чим він займатиметься
7488
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua