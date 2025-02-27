Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді

Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта

Раніше Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України. Вона зайняла місце Ірини Кормишкіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

До ЦВК надійшла постанова Ради, якою достроково припинено повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку було обрано народним депутатом від партії «Слуга народу» у 2019 році.

«ЦВК розглянула зазначену постанову та визнала Інну Свирибу, наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» за № 148, обраним народним депутатом України на зазначених виборах», – уточнюється в повідомленні комісії.

Що відомо про Інну Свирибу?

Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта. Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю «лікар-гематолог».

Працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини НАМН України.

Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної.

За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців. Кормишкіну може замінити у Раді один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, яка за словами Железняка, вже відмовилась від можливості.

Раніше ми писали, що народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень.

Як відомо, слідство підозрює нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період. Зокрема, обраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.