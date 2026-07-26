Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні
Стубб зробив заяву після розмови із Зеленським
фото: Yle

Александр Стубб наголосив, що подальша підтримка партнерів є ключовою для збереження цієї переваги

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що позиції України зараз є найсильнішими від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис фінського лідера в соцмережі X.

За словами Стубба, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським сторони обговорили перебіг російсько-української війни та подальші кроки. «Позиції України зараз найміцніші з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження цієї динаміки», – наголосив президент Фінляндії. Він також зазначив, що Україна готова до миру.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія стикається з дедалі більшими внутрішніми проблемами на тлі війни проти України. За його словами, наступ російських військ сповільнився, а зміни суспільних настроїв усередині РФ можуть стати одним із чинників, які зрештою вплинуть на завершення війни.

Стубб вважає, що для запуску мирного процесу необхідне безумовне 60-денне припинення вогню. Водночас, на його думку, вирішальним чинником, який змусить Росію припинити війну, стануть не економічні труднощі чи великі втрати на фронті, а зміна настроїв усередині самої РФ і суспільний тиск на владу.

Нагалаємо, у липні Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії після того, як низка європейських країн звинуватила Москву у масштабній кіберкампанії проти держав ЄС. У Гельсінкі заявили, що засуджують зловмисну кібердіяльність Росії, а фінська розвідка попередила про довготривалу активність ФСБ, спрямовану проти критичної інфраструктури країни.

Читайте також:

Теги: Фінляндія війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 208 танків
Втрати ворога станом на 25 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Вчора, 08:42
Росія 19 липня атакувала ракетами цивільне судно
Удар РФ по судну біля Одеси: знайдено тіла всіх загиблих
20 липня, 15:46
Робота над звільненням бійців з полону вже стартувала
Полк «Скеля» зробив заяву після захоплення своїх бійців у полон
20 липня, 12:16
Євген Хмара очолив Міноборони, щоправда, поки що у статусі тимчасового виконувача обов'язків
Призначення есбеушника Хмари на посаду міністра оборони. Чи правильно це?
19 липня, 13:23
Наслідки російського удару по Київщині 6 липня
Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла
6 липня, 11:44
Балкер пройшов Босфором в Чорне море завантаженим, вказує порт призначення Кавказ
Не прийняли Туреччина та Ізраїль: судно з ймовірно краденим українськи зерном повернулось у порт Кавказ
3 липня, 14:03
В Україні триває 1591-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року
3 липня, 08:25
Дрони атакували Пензу
Удар по Пензі: чим важливі для РФ уражені підприємства
1 липня, 08:22
Губернатор Волгограда повідомив про наслідки нічної атаки
Російська влада розкрила наслідки нічної атаки на Волгоград
27 червня, 09:36

Політика

Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні
Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні
Іран звинуватив Україну в атаці на своє торгове судно
Іран звинуватив Україну в атаці на своє торгове судно
Сибіга відреагував на заклик Токаєва до Путіна припинити війну
Сибіга відреагував на заклик Токаєва до Путіна припинити війну
Росія покинула союзників під час бою в Малі: деталі від ГУР
Росія покинула союзників під час бою в Малі: деталі від ГУР
Франція заявила, що США більше не є «маяком прав людини»
Франція заявила, що США більше не є «маяком прав людини»
Одне з міст Польщі ухвалило резолюцію на підтримку українців
Одне з міст Польщі ухвалило резолюцію на підтримку українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
113K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
106K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
76K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua