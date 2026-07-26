Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні

Александр Стубб наголосив, що подальша підтримка партнерів є ключовою для збереження цієї переваги

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що позиції України зараз є найсильнішими від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис фінського лідера в соцмережі X.

За словами Стубба, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським сторони обговорили перебіг російсько-української війни та подальші кроки. «Позиції України зараз найміцніші з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження цієї динаміки», – наголосив президент Фінляндії. Він також зазначив, що Україна готова до миру.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія стикається з дедалі більшими внутрішніми проблемами на тлі війни проти України. За його словами, наступ російських військ сповільнився, а зміни суспільних настроїв усередині РФ можуть стати одним із чинників, які зрештою вплинуть на завершення війни.

Стубб вважає, що для запуску мирного процесу необхідне безумовне 60-денне припинення вогню. Водночас, на його думку, вирішальним чинником, який змусить Росію припинити війну, стануть не економічні труднощі чи великі втрати на фронті, а зміна настроїв усередині самої РФ і суспільний тиск на владу.

Нагалаємо, у липні Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії після того, як низка європейських країн звинуватила Москву у масштабній кіберкампанії проти держав ЄС. У Гельсінкі заявили, що засуджують зловмисну кібердіяльність Росії, а фінська розвідка попередила про довготривалу активність ФСБ, спрямовану проти критичної інфраструктури країни.