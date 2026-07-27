Британія передала Україні ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak

Тисячі таких модулів уже використовувалися на фронті. Тепер Україна отримала право виробляти їх самостійно, щоб краще захищати безпілотники від російської ППО

Велика Британія передала Україні ліцензію на виробництво системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak, яка допомагала захищати безпілотники від засобів протиповітряної оборони противника. Після отримання прав Україна зможе налагодити серійне виробництво таких комплексів і вдосконалювати їх на основі бойового досвіду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що передача технології стала черговим підтвердженням підтримки України.

«Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Stone Cloak – це найкращий зразок британських інновацій, що пройшов випробування на передовій», – заявив Бернем.

Stone Cloak є компактною системою радіоелектронної боротьби, яку встановлювали безпосередньо на безпілотники. Вона створювала електронні перешкоди, які ускладнювали російським засобам ППО виявлення, супровід і наведення на дрон.

Водночас британська влада не розкрила технічних характеристик комплексу. У Лондоні пояснили, що такі дані залишили закритими з міркувань безпеки.

За даними британського уряду, тисячі модулів Stone Cloak уже передали Україні, де їх використовували українські військові. Після передачі ліцензії українська сторона отримала можливість налагодити серійне виробництво системи та адаптувати її до потреб фронту.

Крім того, у Великій Британії повідомили, що технологію планували інтегрувати й у власні перспективні засоби ураження. Зокрема, Stone Cloak мали використати в межах проєкту Brakestop зі створення нової бюджетної крилатої ракети.

Нагадаємо, про передачу Україні ліцензії на виробництво Stone Cloak стало відомо під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, де він провів переговори з новим британським прем'єр-міністром.