У РФ біля суду, де «Яблуко» оскаржує зняття з виборів, затримано понад 30 людей

Сьогодні Верховний суд Росії розглядає апеляційну скаргу партії «Яблуко»

У Росії біля будівлі Верховного суду затримали щонайменше 35 людей, які прийшли на відкрите засідання у справі партії «Яблуко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTVI.

Голова партії «Яблуко» Микола Рибаков у суді розпочав свій виступ із того, що підтвердив інформацію про затримання 35 осіб біля будівлі Верховного суду. За словами політика, це молоді люди, які хотіли потрапити на відкрите слухання. Також затримано актора та кандидата в депутати від московського «Яблука» Віктора Балабанова.

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Сьогодні Верховний суд Росії розглядає апеляційну скаргу партії «Яблуко» на рішення про скасування реєстрації її федерального списку на виборах до Державної Думи. Засідання розпочалося о 10:00 ранку. На тому ж засіданні буде розглянута апеляційна скарга партії «Родина».

Нагадаємо, 10 серпня Верховний суд РФ виключив єдину антивоєнну партію «Яблуко» з виборів до Державної думи.

Зауважимо, що «Яблуко» – єдина партія з тих, що спочатку потрапили до виборчого бюлетеня, яка виступає за якнайшвидше завершення війни з Україною. Позов про виключення «Яблука» подала партія «Родина». Позивачі пояснювали свої вимоги тим, що партія у своїй агітації порушує авторські права та виступає з «екстремістськими» гаслами.

Під час засідання представник ЦВК також навів дані «Росфінмоніторингу» про те, що «Яблуко» отримує іноземне фінансування. Сама партія «Яблуко» пояснила це продажем іноземних акцій, яких вона згідно із законом має позбутися перед виборами.

Зокрема, напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не вважає російську партію «Яблуко» повноцінною політичною силою.