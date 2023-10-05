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Копають собі могилу та лягають у неї: боєць ГУР розповів про підготовку до спецоперацій

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Копають собі могилу та лягають у неї: боєць ГУР розповів про підготовку до спецоперацій
Підготовка вчить витримувати величезні психологічні та фізичні навантаження
фото: ВВС

Військовослужбовці проходять навчання з різних навичок, включно зі стрільбою, рукопашним боєм, диверсійною діяльністю та «похороном»

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України перед участю у спецопераціях проходять не лише фізичну, а й психологічну підготовку. Командир групи спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України, який має позивний Саба, розповів BBC News Україна, що у його підрозділі всі воїни проходять через процедуру під назвою «Похорон воїна» – це давній обряд, необхідний для того, щоб звільнитися від страху загибелі. Першим тренування могилою проходить командир.

Саба розкрив, як відбувається цей обряд. Боєць копає собі могилу завглибшки метр. Потім пише на папірці все, що вважає зайвим у житті й чого готовий позбутися. Папірець спалює. Після лягає в яму – і його в ній закопують. Для дихання ротом дають водолазну маску з трубкою. У такій «тренувальній могилі» спецпризначенець лежить від 40 хв до чотирьох годин.

Командир групи спецпідрозділу додав, що під землею людина втрачає контроль над своїм тілом, і стає видно, наскільки вона здатна тримати під контролем свої думки й почуття. «...Наша робота передбачає повний самоконтроль і довіру до побратимів, які мають тебе відкопати. Ти повністю залежиш від інших... Ми закопуємо себе живцем у землю, щоб прийняти смерть. Після цього йдемо на спецзавдання. Прийнявши те, що ти можеш загинути, ти можеш спокійно, ефективно виконувати свою роботу», – зазначив він і додав, що кожен командир може сам вирішувати, чи мають його підлеглі проходити тренування могилою.

Українські спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України тренуються в лісі далеко від лінії фронту, щоб підготуватися до нових боїв з російськими військами. Військовослужбовці проходять навчання з різних навичок, включно зі стрільбою, рукопашним боєм, диверсійною діяльністю. Вони також вчаться, як виживати в дикій природі і як діяти в умовах радіомовчання. 

Боєць має пройти через багато інших штучних стресів. «Від тренувань ми втомлюємося не менше, ніж від спецзавдань. Після перших пів години навантажень людина хоче, щоб прилетіло НЛО й забрало її на Місяць. Нам потрібно перевірити її морально-психологічну стійкість. Це так звана «прожарка», – розповів Саба.

Приміром, воєнні розвідники імітують у себе контузію, після якої вони одразу стріляють по мішені. Вони вчаться стріляти лівою рукою, будучи правшою, мають знати всі технічні характеристики російської зброї, вміти плавати зі зв’язаними руками та ногами.

До слова, нещодавно спецпризначенці змогли встановити контроль над «Вишками Бойка» у Чорному морі. У розвідці уточнили, що спецоперація складалася з: прориву до «Вишок Бойка» на надувних човнах, зачистки об'єктів та демонтажу засобів розвідки росіян, зіткнення з авіацією РФ, евакуації Конана – воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Теги: розвідка навчання ГУР

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