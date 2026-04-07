Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний лідер Ірану «недієздатний» після поранення – The Times

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Моджтаба Хаменеї був поранений у перший день атак США та Ізраїлю на Іран – 28 лютого, а його батька, Алі Хаменеї, було вбито
фото: AP

Згідно з розвідданими США та Ізраїлю, Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості та у важкому стані

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості та проходить лікування в іранському місті Кум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як вказано в дипломатичній ноті, переданій союзникам США в країнах Перської затоки, Хаменеї у важкому стані та «не здатний брати участь у прийнятті режимом будь-яких рішень».

Місто Кум розташоване в центрі країни, приблизно за 140 км на південь від Тегерану. Воно вважається священним – і саме там планується поховати батька Моджтаби Хаменеї та попереднього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, вбитого 28 лютого. Його тіло готують до поховання.

Іранська влада відклала похорон Алі Хаменеї через «очікування безпрецедентної явки», однак ця затримка «викликала питання», з огляду на шиїтську традицію ховати померлих одразу після смерті. У середу, 8 квітня, виповниться 40 днів з дня смерті Хаменеї – це означає закінчення традиційного періоду жалоби в шиїтському ісламі.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який рідко робить заяви у публічному просторі, зробив письмову публікацію після загибелі керівника розвідки Корпусу вартових Ісламської революції. У своєму зверненні Хаменеї висловив співчуття та заявив, що загиблий «приєднався до шеренги воїнів, які пожертвували життям». Це одна з небагатьох публічних реакцій іранського лідера, який майже не з’являється в інформаційному просторі після приходу до влади.

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Згодом Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера було поранено.

До слова, 8 березня Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.

Теги: Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua