Верховний лідер Ірану «недієздатний» після поранення – The Times

Моджтаба Хаменеї був поранений у перший день атак США та Ізраїлю на Іран – 28 лютого, а його батька, Алі Хаменеї, було вбито

Згідно з розвідданими США та Ізраїлю, Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості та у важкому стані

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості та проходить лікування в іранському місті Кум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як вказано в дипломатичній ноті, переданій союзникам США в країнах Перської затоки, Хаменеї у важкому стані та «не здатний брати участь у прийнятті режимом будь-яких рішень».

Місто Кум розташоване в центрі країни, приблизно за 140 км на південь від Тегерану. Воно вважається священним – і саме там планується поховати батька Моджтаби Хаменеї та попереднього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, вбитого 28 лютого. Його тіло готують до поховання.

Іранська влада відклала похорон Алі Хаменеї через «очікування безпрецедентної явки», однак ця затримка «викликала питання», з огляду на шиїтську традицію ховати померлих одразу після смерті. У середу, 8 квітня, виповниться 40 днів з дня смерті Хаменеї – це означає закінчення традиційного періоду жалоби в шиїтському ісламі.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який рідко робить заяви у публічному просторі, зробив письмову публікацію після загибелі керівника розвідки Корпусу вартових Ісламської революції. У своєму зверненні Хаменеї висловив співчуття та заявив, що загиблий «приєднався до шеренги воїнів, які пожертвували життям». Це одна з небагатьох публічних реакцій іранського лідера, який майже не з’являється в інформаційному просторі після приходу до влади.

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Згодом Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера було поранено.

До слова, 8 березня Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.