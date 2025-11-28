Що робити з Єрмаком? Один з «революціонерів» у «Слузі народу» вказав на складний вибір Зеленського

За словами парламентаря, перед українським президентом зараз стоїть непросте рішення

Президенту України Володимиру Зеленському потрібно або звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, або залишити його на посаді. Кожне з рішень матиме як плюси, так і мінуси. Про це у коментарі «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Микита Потураєв заявив, що пропозиція парламентарів звільнити Єрмака одразу після появи плівок НАБУ у справі «Міндічгейту» «повністю себе виправдала». «Нагадаю, що в заяві йшлося про глибоке перезавантаження всієї системи державного управління на всіх рівнях. Тобто на президентському рівні – перезавантаження Офісу, на парламентському – перезавантаження коаліції. Ну, і після того – перезавантаження уряду. Як бачите, час довів обґрунтованість нашої пропозиції», – каже він.

За словами депутата, якби процес перезавантаження влади розпочався раніше, то було б більше можливостей для тих чи інших рішень, зокрема, й кадрових.

«Якщо буде прийняте рішення про готовність неухильно підтримувати процеси очищення влади від будь-яких навіть не звинувачень, а корупційних підозр, – це в ситуації безпрецедентного тиску на нас з боку американських партнерів дуже ускладнить переговорний процес. Якщо буде прийняте рішення зберегти голову Офісу, це дозволить зберігати більш-менш сталу переговорну позицію. Але тоді не буде сприяння процесу очищення влади, що в свою чергу викличе питання у європейських партнерів. Тому ситуація дуже непроста», – пояснив парламентар.

Раніше на тлі скандалу з «плівками Міндіча» кілька депутатів «Слуги народу» на чолі з Микитою Потураєвим закликали розпочати переговори між усіма проукраїнськими силами у Верховній Раді для створення нової коаліції та уряду, які мають відновити довіру громадян та міжнародних партнерів після корупційного скандалу.

Фракція «Слуга народу» виступила з ініціативою формування нової «коаліції національної стійкості» та «уряду національної стійкості без партійних квот і кулуарних домовленостей». Нардепи зазначили, що усвідомлюють «значне посилення загрози для існування Української держави внаслідок викриття масштабних корупційних оборудок на найвищих щаблях державного управління». За їхніми словами, є «криза довіри до ключових інститутів влади».

Нагадаємо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі будуть згодом. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Згодом Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.