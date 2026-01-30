Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі

Зеленський пояснив прямолінійність у риториці щодо європейських партнерів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою нещодавню промову на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, яка викликала неоднозначну реакцію серед європейських лідерів. Глава держави наголосив: його слова – це не образа, а констатація критичної реальності, в якій опинилася Україна в умовах аномальних морозів та дефіциту ракет для ППО. За словами президента, інформаційний та емоційний розрив між Україною та Заходом стає небезпечним для загальної безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський розкрив деталі захисту Києва. За його словами, під час останніх атак на ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 українська розвідка та партнери знали про пуск балістики, проте захистити об'єкти було нічим.

«У нас в Україні російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 в Києві, а я знаю, що порожні дивізіони проти балістичних ударів. Просто порожні. Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Я в такій ситуації знаходжусь», – розповів президент.

Він додав, що ракети PAC-3 іноді приходять із затримкою, «через день після того, як нам роблять майже блекаут», хоча мали бути на позиціях за місяць до ударів.

Президент пояснив складну схему постачання зброї. Наразі діє програма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), згідно з якою США продають Україні озброєння, а оплачує ці контракти Європа.

«Я знаю, що летить балістика, а партнери знають, що в мене пустий дивізіон. Стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot. США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо ставитися. Це проплачується Європою. Транш не був проплачений по PURL. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається. Тому я і кажу, що емоційно та інформаційно треба бути в одній площині, щоб усе інше було ефективним та вчасним», – зазначив Зеленський.

Окремо президент згадав ситуацію навколо Гренландії та претензій США. Він вбачає у цьому небезпечний міжнародний сигнал: якщо світова спільнота де-юре визнає зміну статусу територій у Данії, це розв'яже руки агресору в Україні.

«Також, на мій погляд, історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так. І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку Данії, то… Що це означає? Який сигнал? Бог їм суддя. Це НАТО, ціле НАТО. Ми туди не входимо. Я думаю про Україну в цей момент», – вважає Зеленський.

Зеленський підкреслив, що вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Антоніу Гутеррешу за підтримку, але нагадав про таймінг. Фінансова допомога у €90 млрд почне надходити лише у березні.

«90 млрд – важливе рішення. Дуже. І в тій самій промові я подякував і Урсулі і Антоніу. Але перший транш коли буде? Напевно, в березні. А січень, лютий і березень як наша країна живе? Вона платить зарплати? Чи вона поставила все на паузу і сказала: окей, починаємо рік в цей раз з першого квітня? Ні. Найскладніші місяці ці. Це не образа до Європи. Я констатую речі, які відбуваються, та емоції, які можуть бути трішки різними», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Глава держави пригадав торішній виступ у Давосі, де він закінчив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищати себе». Зеленський наголосив, що минув рік і нічого не змінилося. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Також президент зазначив, що Україна готова допомогти європейським союзникам стати сильнішою, зокрема поділитися досвідом. Він наголосив, що Європі потрібно створити об'єднані збройні сили.

Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, зокрема обмежити її здатність виробляти зброю. Він наголосив, що Китай допомагає Росії, але не лише він – Москва отримує компоненти для ракет також із країн Європи та США. Саме цими ракетами Росія намагається загнати українців у темряву й холод.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою.