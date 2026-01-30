Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський пояснив прямолінійність у риториці щодо європейських партнерів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою нещодавню промову на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, яка викликала неоднозначну реакцію серед європейських лідерів. Глава держави наголосив: його слова – це не образа, а констатація критичної реальності, в якій опинилася Україна в умовах аномальних морозів та дефіциту ракет для ППО. За словами президента, інформаційний та емоційний розрив між Україною та Заходом стає небезпечним для загальної безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський розкрив деталі захисту Києва. За його словами, під час останніх атак на ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 українська розвідка та партнери знали про пуск балістики, проте захистити об'єкти було нічим.

«У нас в Україні російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 в Києві, а я знаю, що порожні дивізіони проти балістичних ударів. Просто порожні. Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Я в такій ситуації знаходжусь», – розповів президент.

Він додав, що ракети PAC-3 іноді приходять із затримкою, «через день після того, як нам роблять майже блекаут», хоча мали бути на позиціях за місяць до ударів.

Президент пояснив складну схему постачання зброї. Наразі діє програма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), згідно з якою США продають Україні озброєння, а оплачує ці контракти Європа.

«Я знаю, що летить балістика, а партнери знають, що в мене пустий дивізіон. Стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot. США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо ставитися. Це проплачується Європою. Транш не був проплачений по PURL. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається. Тому я і кажу, що емоційно та інформаційно треба бути в одній площині, щоб усе інше було ефективним та вчасним», – зазначив Зеленський.

Окремо президент згадав ситуацію навколо Гренландії та претензій США. Він вбачає у цьому небезпечний міжнародний сигнал: якщо світова спільнота де-юре визнає зміну статусу територій у Данії, це розв'яже руки агресору в Україні.

«Також, на мій погляд, історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так. І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку Данії, то… Що це означає? Який сигнал? Бог їм суддя. Це НАТО, ціле НАТО. Ми туди не входимо. Я думаю про Україну в цей момент», – вважає Зеленський.

Зеленський підкреслив, що вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Антоніу Гутеррешу за підтримку, але нагадав про таймінг. Фінансова допомога у €90 млрд почне надходити лише у березні.

«90 млрд – важливе рішення. Дуже. І в тій самій промові я подякував і Урсулі і Антоніу. Але перший транш коли буде? Напевно, в березні. А січень, лютий і березень як наша країна живе? Вона платить зарплати? Чи вона поставила все на паузу і сказала: окей, починаємо рік в цей раз з першого квітня? Ні. Найскладніші місяці ці. Це не образа до Європи. Я констатую речі, які відбуваються, та емоції, які можуть бути трішки різними», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Глава держави пригадав торішній виступ у Давосі, де він закінчив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищати себе». Зеленський наголосив, що минув рік і нічого не змінилося. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Також президент зазначив, що Україна готова допомогти європейським союзникам стати сильнішою, зокрема поділитися досвідом. Він наголосив, що Європі потрібно створити об'єднані збройні сили.

Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, зокрема обмежити її здатність виробляти зброю. Він наголосив, що Китай допомагає Росії, але не лише він – Москва отримує компоненти для ракет також із країн Європи та США. Саме цими ракетами Росія намагається загнати українців у темряву й холод.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський форум в давосі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Указ про призначення Буданова на посаду очільника Офісу президент поки що не оприлюднений
Буданов очолить Офіс президента. Зеленський пояснив своє рішення
2 сiчня, 14:04
Зеленський провів зустріч із Кулебою
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
5 сiчня, 13:33
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
6 сiчня, 02:25
Глава держави запросив предстоятеля церкви Кіпру (праворуч) відвідати Україну
Зеленський зустрівся з очільником Кіпрської православної церкви
7 сiчня, 14:40
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
Загибель ексочільника «Укренерго», підозри посадовцям, виступ Трампа в Давосі. Головне за 21 січня 2026
21 сiчня, 21:33
Акції бренду окулярів, які Макрон одягнув у Давосі, різко зросли
Окуляри Макрона стали хітом: модель масово скуповують, соцмережі гудуть
22 сiчня, 15:23
Фріланд стала радницею президента
Христина Фріланд стала радницею Зеленського
5 сiчня, 11:54
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
23 сiчня, 10:21
Хмара та Зеленський обговорили бойові операції СБУ
Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ
28 сiчня, 20:35

Політика

«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
Україна разом із Польщею модернізуватимуть винищувачі МіГ-29
Україна разом із Польщею модернізуватимуть винищувачі МіГ-29
Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі
Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі
Чому саме Буданов і хто ще хотів? Зеленський розказав, як обирав голову свого Офісу
Чому саме Буданов і хто ще хотів? Зеленський розказав, як обирав голову свого Офісу
Зеленський розказав, як буде вирішене питання ЗАЕС
Зеленський розказав, як буде вирішене питання ЗАЕС
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua