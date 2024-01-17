Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа

Єнс Столтенберг: «США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників»

Сполучені Штати Америки не вийдуть із НАТО незалежно від результатів майбутніх виборів президента. Про це заявив генеральний секретаря НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bloomberg.

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«США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Це те, чого немає у Китаю і Росії - це робить США безпечнішими і сильнішими», – заявив Столтенберг.

Як пише видання, занепокоєння щодо того, що Штати можуть вийти з НАТО, з'явились серед офіційних осіб, особливо в Європі, після того, як виборці в Айові принесли Трампу впевнену перемогу на республіканських кокусах.

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Столтенберг зауважив, що головна претензія експрезидента Сполучених Штатів до нього полягала в тому, що європейські союзники не витрачають достатньо коштів на оборону.

Генсек вказав, що зараз європейські союзники збільшують ці витрати, «тож нам є що розповісти про розподіл (фінансового) тягаря», – підсумував він.

Нагадаємо, у разі перемоги на виборах президента США в 2024 році Дональд Трамп має намір зробити радикальні кроки, серед яких призначення на ключові пости «лоялістів» та зміна зовнішньої політики США щодо Китаю, НАТО та України.

Також один із претендентів у кандидати в президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі непублічно заявив, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО.