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Дану Ярову відсторонено від усіх процесів у Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дану Ярову відсторонено від усіх процесів у Міноборони
Волонтерка Дана Ярова ввійшла до складу Ради при Мінобороні у 2023 році
фото з відкритих джерел

Нещодавно Ярову було призначено радницею заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова

Волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міністерстві оборони Дана Ярова заявила, що її «відсторонили від усіх процесів у Міністерстві оборони». Про це вона повідомила у коментарях під постом волонтера Назара Приходько.

Зокрема, Приходько звернувся до Ярової щодо відсутності реакції Антикорупційної Ради Міноборони на запуск нової системи тендерних закупівель. На що Ярова заявила, що не може нічого відповісти, адже її сьогодні відсторонили від усіх процесів Міноборони, як членкиню Громадської антикорупційної Ради.

Ярова заявила, що її «відсторонили від усіх процесів у Міноборони»
Ярова заявила, що її «відсторонили від усіх процесів у Міноборони»
фото: скріншот

Наразі Міноборони не прокоментувало слова Ярової.

У березні 2023 Богдана Ярова була обрана до складу Громадської антикорупційної Ради при Міноборони, а 14 квітня 2023 року відбулося перше засідання ради, яка була утворена за ініціативи ексміністра оборонного відомства Олексія Резнікова. До складу ради увійшли особи, які за результатами загальнонаціонального голосування, що відбулося на платформі НАЗК, серед них Дана Ярова.

Нещодавно Ярову призначили радницею заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова.

Дана Ярова – громадська діячка, волонтерка, колишня радниця Міністра оборони України (у 2015-2017 роках).

У 2022 році Ярова разом із волонтеркою та парамедиком «Тайрою» (Юлією Паєвською) заснувала благодійний фонд «Українська Фундація «Мрія», що опікується родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.

Нагадаємо, Державний оператор тилу (DOT) оголосив у системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю.

Як зазначається, тендери оголошені на постачання в 11 секторах:

  • Вінницька – Хмельницька – Житомирська – Київська;
  • Волинська – Рівненська – Житомирська;
  • Дніпропетровська – Полтавська – Донецька – Запорізька;
  • Житомирська – Київська – Чернігівська – Вінницька – Черкаська;
  • Закарпатська – Львівська – Івано-Франківська;
  • Запорізька – Дніпропетровська – Херсонська;
  • Львівська – Івано-Франківська – Тернопільська;
  • Миколаївська – Херсонська – Одеська – Кіровоградська;
  • Харківська – Донецька – Сумська – Луганська – Полтавська;
  • Черкаська – Кіровоградська – Вінницька – Київська;
  • Чернівецька – Івано-Франківська – Тернопільська області.

Як пояснив заступник міністра, кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони України планує посилити контроль за закупівлями для війська, які здійснюють Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель. Для цього планують створити спеціальні наглядові ради, до яких увійдуть представники міжнародних партнерів.

До слова, голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва заявила, що закупівлі, в тому числі і Міноборони, мають укладатися там, де це можливо, не шляхом прямих контрактів. «Оптимально: визначити невеликі винятки, коли допустимі «прямі договори», наприклад, для Сил оборони та Мінстратегпрому. Решта – у межах закону про держзакупівлі, через конкурентні торги на Prozorro», – зазначила Басалаєва. Міністерство оборони після висновків аудиторів уже запроваджує таку практику.

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Теги: Міноборони Рустем Умєров Дана Ярова

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