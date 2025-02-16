Зеленський відвідає Саудівську Аравію: названо мету

Раніше офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України

Перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила 16 лютого, що урядова делегація на чолі з нею в Саудівській Аравії готує візит до цієї країни президента України Володимира Зеленського. Першою в межах цієї підготовки була «зустріч із майже сотнею місцевих підприємців».

«Зміцнення наших економічних звʼязків – це зміцнення наших народів, наших регіонів та глобальної безпеки. Представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів», – вказала Свириденко, додавши, що «готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону».

Урядова делегація на чолі з Свириденко вже перебуває в Саудівській Аравії фото: Юлія Свириденко/Facebook

Раніше міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.