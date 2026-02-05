Головна Країна Політика
Партія Тарути попрощалася з ним і провела ребрендинг

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Партія Тарути попрощалася з ним і провела ребрендинг
Партія «Основа» змінила назву на «Можемо більше»
Куди поділася партія, яка вела на президентські вибори впливового бізнесмена

У грудні 2025 року політична партія «Основа», яку шість років тому масштабно розкручував бізнесмен-металург із Донбасу, а нині нардеп Сергій Тарута, зазнала суттєвих змін. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ринок партійного секонд-хенду ожив. Хто скупляється до виборів?».

Політична сила змінила назву і керівника. Тепер вона називається «Можемо більше». Замість попереднього голови партії Дмитра Толстошеєва (він є помічником на громадських засадах нардепа від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка, який у 2017-2019 роках очолював партію «Основа») оновлену організацію очолив маловідомий громадянин Ярослав Пелих.

Партія «Основа» змінила назву на «Можемо більше»
Партія «Основа» змінила назву на «Можемо більше»
дані: YouControl

У коментарі «Главкому» обранець Андрій Ніколаєнко розповів, що відійшов від партійних справ в «Основі»  перед позачерговими парламентськими виборами влітку 2019 року. За його словами, до ребрендингу політсилою займалася команда однодумців, яку було сформовано під час дочасних президентських шість років тому. Тоді під брендом «Основа» балотувався нардеп і голова ради директорів компанії «Індустріальний союз Донбасу» Сергій Тарута.

Що стосується пана Толстошеєва, який у червні 2019 року став головою партії «Основа», то він, за словами Ніколаєнка, ще у 2023 році виїхав з України на підставі догляду за матір’ю-інвалідом.

«Дмитро давно хотів вийти з керівництва партії, оскільки, перебуваючи за кордоном, є певна проблематика з подачею звітів (до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) – «Главком»)», – пояснив нардеп.

Як дізнався «Главком», протягом 2024-2025 років суди на 20,4 тис. грн оштрафували Дмитра Толстошеєва за несвоєчасне подання партійних звітів до НАЗК. 

У коментарі «Главкому» керівник партії «Можемо більше» Ярослав Пелих зазначив: процес інтеграції у партію «Основа» почався ще восени минулого року. Однак процедура перереєстрації розтягнулася на кілька місяців. Крім цього, він підтвердив створення громадської організації «Можемо більше». І громадська організація, і оновлена політична сила готуються брати участь у місцевих виборах після завершення війни.

«Мені – 45 років. На мою думку, наступні п’ять років стануть вирішальними – чи є майбутнє у країни, чи немає. Наша команда хоче щось зробити корисне на своєму рівні», – наголосив Ярослав Пелих. Він додав, що за оновленою партією більше немає нардепа Сергія Тарути. Натомість її ядро складають молоді люди, які раніше не мали стосунку до політики.

Нагадаємо, що на дострокових президентських виборах кандидат від партії «Основа» Сергій Тарута набрав 0,10% голосів і посів 19 місце. За два тижні до першого туру виборів Тарута підписав із іншою кандидаткою у президенти Юлією Тимошенко меморандум про її підтримку. Такий політичний жест дозволив бізнесмену забезпечити собі прохідне місце до Верховної Ради IX скликання за списками партії «Батьківщина» (він мав другий номер). Інший виходець з «Основи» Андрій Ніколаєнко теж став народним депутатом від «Батьківщини» (19 номер у списку). У 2023 році Ніколаєнко автомобілем збив на смерть 18-річну дівчину. Розгляд справи триває у суді другий рік.

