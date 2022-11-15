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Дмитро Кулеба сформулював своє бачення миру в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дмитро Кулеба сформулював своє бачення миру в Україні
Кулеба сформулював десять кроків до справжнього миру в Україні
фото з відкритих джерел

Цивілізований світ повинен ізолювати Росію та ігнорувати її ультиматуми

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС напередодні, 14 листопада, сформулював десять кроків до справжнього миру в Україні. Промова міністра опублікована на сайті МЗС, а план Кулеби включає такі пункти:

  • збереження та посилення санкцій проти Росії;
  • підтримка України зброєю;
  • підтримка України фінансами;
  • гуманітарна підтримка України;
  • збереження Чорноморської зернової ініціативи;
  • визнання Голодомору геноцидом українського народу;
  • початок переговорів про вступ України в ЄС;
  • створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України;
  • міжнародна ізоляція Росії;
  • ігнорування російських ультиматумів.

Останні два пункти Дмитро Кулеба вважає найважливішими.

Глава МЗС наголосив, що позиція України щодо закінчення війни є незмінною, і держава-агресор має вивести війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Раніше очільник МЗС Австрії заявив, що миру в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила 14 листопада резолюцію про відшкодування Росією збитків, завданих Україні. Рішення підтримали 94 країни.

Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що «Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями».

Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України».

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною «міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні».

Нагадаємо, Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Теги: Україна Дмитро Кулеба війна

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