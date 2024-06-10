До Києва прибула глава міноборони Нідерландів

Шмигаль обговорив із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен спільні оборонні виробництва та обмін технологіями

Сьогодні, 10 червня до України з візитом прибула міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

«Провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру», – написав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з Міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі «обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями». Також серед тем був Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він підкреслив, що Україна ціну те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні.

«Ще одна важлива тема – євроатлантична інтеграція України. Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави», – додав прем'єр.

Нагадаємо, Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по території РФ