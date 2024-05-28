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Нідерланди якомога швидше хочуть передати Україні Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нідерланди якомога швидше хочуть передати Україні Patriot
Нідерланди склали карту країн, які могли б надати запчастини та боєприпаси зі своїх запасів до Patriot
фото з відкритих джерел

Нідерланди разом з країнами-партнерами хочуть надати Україні щонайменше одну повну систему Patriot в короткостроковій перспективі

Нідерланди, за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Нідерланди склали карту країн, які могли б надати запчастини та боєприпаси зі своїх запасів. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликає ці країни взяти участь у проекті.

«Ми ведемо переговори з країнами про складання системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, а також якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати запчастини та боєприпаси, ми зможемо надати Україні щонайменше одну повну систему в короткостроковій перспективі», – заявила вона.

Міністр зазначила, що уряд Нідерландів розуміє, що систем Patriot бракує, але вказує, що Україна також бореться за Європу, а її військовий потенціал, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура щодня зазнають нападів.

Нідерланди хочуть, щоб система Patriot була введена в експлуатацію в Україні якомога швидше.

Нагадаємо, декілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України.

До слова, Румунія може передати Україні протиракетну систему Patriot, але це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни.

Раніше Німеччина передала Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T.

Теги: системи ППО Patriot Нідерланди

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