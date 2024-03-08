До Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Валдіс Домбровскіс: «Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії»

Сьогодні, 8 березня, до Києва із робочим візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Про це він повідомив у соцмережі X.

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«Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі», – зазначив Домбровскіс.

Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу.



Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль.



Їхнє майбутнє в Європі



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/UdZKja55Gj Будь ласка, читайте текст після реклами March 8, 2024

Минулого разу Домбровскіс відвідував Київ у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, у лютому Київ відвідувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також нещодавно Київ відвідував кандидат на пост генсека Ради Європи Ален Берсе.