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До Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
Минулого разу Домбровскіс відвідував Київ у листопаді 2022 року
фото: Валдіс Домбровскіс/Твіттер

Валдіс Домбровскіс: «Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії»

Сьогодні, 8 березня, до Києва із робочим візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Про це він повідомив у соцмережі X.

«Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі», – зазначив Домбровскіс. 

Минулого разу Домбровскіс відвідував Київ у листопаді 2022 року. 

Нагадаємо, у лютому Київ відвідувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також нещодавно Київ відвідував кандидат на пост генсека Ради Європи Ален Берсе.

Теги: Європейський союз

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