Донбас у вогні, міністр під мінометним обстрілом, кров Шуфрича. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Ескалація на Донбасі, численні обстріли та провокації з боку Росії стали головною темою тижня, що минає. Трохи розважив українців Нестор Шуфрич, котрий постраждав під час бійки із журналістом Юрієм Бутусовим.

Крім того, Україна здобула на Олімпіаді медаль та, після скандалу, остаточно визначилася із представником на «Євробаченні». «Главком» зібрав головні новини за останні сім днів.

Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР»

Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

У зв’язку із цим представник ЄС спрогнозував нові територіальні претензії до України.

Також подію прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Пізніше відреагував на звернення і президент РФ Володимир Путін.

Український парламент прийняв звернення до парламентів та урядів іноземних країн з проханням не визнавати ОРДЛО та ввести нові санкції для РФ.

Росія взялася евакуювати мешканців окупованих територій

У п'ятницю, 18 лютого, керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу». Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах. Соцмережі оопублікували відео, на якому видно, що мешканці окупованого Донецька масово виїжджають з міста, утворивши затори у деяких районах. Також повідомляється про величезні черги у продовольчих магазинах.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО, яких вивезли до Ростовської області, скаржаться, що їх кинули. Для них немає місця, вони вже добу на вулиці з дітьми.

До слова, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

Також стало відомо, в яких умовах житимуть у Росії евакуйовані мешканці Донбасу.

Бутусов до крові побився із Шуфричем у прямому етері

В прямому етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» сталася видовищна бійка між проросійським політиком Нестором Шуфричем та головним редактором видання Цензор.нет Юрієм Бутусовим.

Бійка почалася, коли Юрій Бутусов вчергове звинуватив Шуфрича у зраді України та зазначив, що присутність проросійського політика на шоу є проявом неповаги до глядачів, зокрема, військовослужбовців, які боронять Україну.

Реакція присутнього у студії дипломата Володимира Огризка, який, на відміну від решти гостей, не кинувся рознімати забіяк, а спокійно сидів і спостерігав за бійкою, відразу стала темою для обговорення та жартів в мережі.

Одіозний Шуфрич одразу став героєм численних фотожаб. Користувачі соцмереж знущалися над ним на всі лади.

Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні

18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. Виступ глави Білого дому стосувався оновленої інформації щодо безпекової ситуації довкола нашої держави.

Американський лідер почав звернення з заяви, що Путін вирішив атакувати Україну. Також він сказав, що «зусилля Росії розділити нас не спрацювали».

«Я провів консультації з партнерами: ми єдині», – наголосив очільник Білого дому.

За словами Байдена, інформація Росії про те, що обстріли на Донбасі, проведені Україною, – це неправда. «Це дезінформація. Це навіть проти простої логіки: щоб українці обрали такий час, коли навколо кордонів понад сто тисяч російських військових. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала й раніше. Все це відповідає тим сценаріям, про які попереджали ми раніше», – йшлося в заяві.

Російська пропаганда набирає обертів: «українські диверсанти» заполонили Донецьк

Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу. Так, бойовики «ДНР» повідомили, що спіймали «українських диверсантів».

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Ескалація на Донбасі. Депутати та міністр потрапили під обстріл

Артилерія бойовиків російських гібридних сил обстріляла 19 лютого після обіду Новолуганське, коли там з візитом перебував керівник МВС України Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

Раніше Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, очільник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС. Їх також обстріляли.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

На Донбасі 19 лютого загинули двоє українських військових

На Донбасі 19 лютого загинули двоє українських військових. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки. Кононенко був родом із Тульчина. Військовий був водієм мотопіхотної роти. Зазнав поранення о 12:40 під час мінометного обстрілу бойовиків. Врятувати його вже не змогли.

Крім Кононенка, окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

В чоловіка теж залишились діти: троє доньок, найменшій з яких всього рік.

Зеленський потужно виступив на Мюнхенській безпековій конференції

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого у Німеччині виступив на Мюнхенській безпековій конференції (MSC). До її участі запрошені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

У свої промові, оприлюдненій на сайті Офісу президента, глава України звернувся до світової спільноти.

До слова, президента України Володимира Зеленського вітали стоячи і гучними оплесками на Мюнхенській безпековій конференції.

Нагадаємо, Зеленський скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.

Гурт Kalush Orchestra погодився представляти Україну на «Євробаченні»

Гурт Kalush Orchestra погодився представляти Україну на «Євробаченні». Про це повідомив лідер гурту Олег Псюк. Він пояснив, що після дискваліфікації переможниці нацвідбору Аліни Паш через підробку довідки менеджерам гурту зателефонували з «Суспільного» з пропозицією взяти участь у пісенних змаганнях у Турині.

Нагадаємо, гурт «Kalush Orchestra» посів друге місце у фіналі нацвідбору та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Своєю чергою, перемогу у нацвідборі здобула Аліна Паш, утім, після гучного скандалу її кандидатуру зняли.

До слова, наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з членом правління, відповідальним за платформу телебачення, головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 Ярославом Лодигіним.

Україна здобула медаль Олімпіади в Пекіні

Лижний акробат Олександр Абраменко приніс медаль збірній України на Олімпіаді в Пекіні. У фіналі він здійснив блискучий стрибок і виграв срібну нагороду.

Також призер Олімпіади потрапив у скандал на Іграх-2022 через обійми з російським атлетом.

До слова, цього ж дня лижниця Валентина Камінська, яка в складі збірної України виступала на Олімпіаді в Пекіні, отримала позитивний тест на допінг.

Читайте також матеріали «Главкома»:







