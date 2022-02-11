Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на окрузі загиблого Полякова

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата

ЦВК зареєструвала Олександра Гашпара кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206

ЦВК зареєструвала самовисуванця Олександра Гашпара кандидатом у народні депутати на проміжних виборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область) 27 березня. Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК.

«Зареєструвати кандидатом в народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №206 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року, Гашпара Олександра Романовича», – зачитала текст постанови член ЦВК.

Гашпар є безпартійним і працює фізичною особою-підприємцем.

Окрім того, зареєстровано двох довірених осіб кандидата у народні депутати України Олександра Ломака, зареєстрованого в ОВО № 206 на вказаних виборах.

Нагадаємо, секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако став першим кандидатом у нардепи на окрузі № 206.

Нагадаємо, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року. Рішення було ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

26 січня цього року розпочався виборчий процес на проміжних виборах народного депутата, що відбудуться в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) 27 березня.

На днях стало відомо, що на Чернігівщині «Голос» завів експредставницю Януковича в окружну виборчу комісію.