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    Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на окрузі загиблого Полякова

    Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата - Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на окрузі загиблого Полякова
    Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата
    фото з відкритих джерел

    ЦВК зареєструвала Олександра Гашпара кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206

    ЦВК зареєструвала самовисуванця Олександра Гашпара кандидатом у народні депутати на проміжних виборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область) 27 березня. Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК.

    «Зареєструвати кандидатом в народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №206 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року, Гашпара Олександра Романовича», – зачитала текст постанови член ЦВК.

    Гашпар є безпартійним і працює фізичною особою-підприємцем.

    Окрім того, зареєстровано двох довірених осіб кандидата у народні депутати України Олександра Ломака, зареєстрованого в ОВО № 206 на вказаних виборах.

    Нагадаємо, секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако став першим кандидатом у нардепи на окрузі № 206.

    Нагадаємо, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року. Рішення було ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

    26 січня цього року розпочався виборчий процес на проміжних виборах народного депутата, що відбудуться в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) 27 березня.

    На днях стало відомо, що на Чернігівщині «Голос» завів експредставницю Януковича в окружну виборчу комісію.

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    Теги: ЦВК вибори Чернігівщина
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    Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на окрузі загиблого Полякова