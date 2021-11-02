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    Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів

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    У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія на довиборах в Раду - Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів
    У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія на довиборах в Раду
    фото з відкритих джерел

    ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи

    У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія (ОВК). Вже опрацьовано понад 97% бюлетенів, залишилося провести перерахунок на трьох дільницях. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

    Зазначається, що ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи.

    «Залишилося провести перерахунок на трьох виборчих дільницях», – уточнили в ЦВК.

    На цей момент опрацьовано 97,16% протоколів.

    Нагадаємо, у Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео).

    Також на Черкащині спостерігачі зафіксували підвоз виборців на дільниці.

    Ще в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені (відео)

    Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

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    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори партії скандал Черкащина
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    Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів