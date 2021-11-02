Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів
ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи
У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія (ОВК). Вже опрацьовано понад 97% бюлетенів, залишилося провести перерахунок на трьох дільницях. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.
Зазначається, що ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи.
«Залишилося провести перерахунок на трьох виборчих дільницях», – уточнили в ЦВК.
На цей момент опрацьовано 97,16% протоколів.
Нагадаємо, у Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео).
Також на Черкащині спостерігачі зафіксували підвоз виборців на дільниці.
Ще в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені (відео)
Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.