Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів

У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія на довиборах в Раду

ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи

У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія (ОВК). Вже опрацьовано понад 97% бюлетенів, залишилося провести перерахунок на трьох дільницях. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

Зазначається, що ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи.

«Залишилося провести перерахунок на трьох виборчих дільницях», – уточнили в ЦВК.

На цей момент опрацьовано 97,16% протоколів.

Нагадаємо, у Золотоноші на одній із дільниці почали завчасно рахувати голоси (відео).

Також на Черкащині спостерігачі зафіксували підвоз виборців на дільниці.

Ще в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені (відео)

Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.