Келлог озвучив розбіжності з Трампом у питанні закінчення війни в Україні

Спецпосланник американського президента генерал Кіт Келлог в інтерв'ю для Telegraph зазначив, що президент США Дональд Трамп розчарований через повільний процес закінчення війни між Росією та Україною. Келлог вважає, що до мирних переговорів варто спершу досягти припинення вогню, але президент Трамп має іншу позицію, пише «Главком»

Сам Келлог назвав себе оптимістом і висловив віру в можливість мирної угоди. Однак, на відміну від президента,Келлог каже, що до мирних переговорів треба припинити вогонь, тоді як Трамп наполягає на перемовинах спершу.

«Без припинення вогню досягти миру дуже складно. Проблема в тому, що Путін вважає, що він виграє, тому поки не погоджується на мир. Трамп вважає за краще мирні переговори, але я б віддав перевагу спочатку припинити стрілянину, тому що, коли вона припиниться, буде важко її відновити», – заявив Келлог.

Раніше Кіт Келлог, розповів про важливий аспект роботи з президентом США Дональдом Трампом. За словами Келлога найбільше президент США Трамп не любить, коли ним маніпулюють.

За повідомленням Axios, президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні.

Видання зазначає, що, попри обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру.