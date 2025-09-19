Секретар РНБО розповів, на якому етапі зараз переговори з Росією

За словами Умєрова, Україна чекає на двосторонні або тристоронні зустрічі для завершення війни

Українська та російська сторони ведуть переговорили лише щодо гуманітарних питань

Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву секретар РНБО Рустема Умєрова в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи насправді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО пояснив, що поки йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених. «Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених», – зазначив він.

За словами Умєрова, європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей. «Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі», – додав він.

Як відомо, 19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним. Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Однак окрім заяв російської сторони процес не просунувся: Кремль почав відтягувати зустріч.

Згодом російський диктатор Володимир Путін сказав, що вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві. За словами українського президента, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає на двосторонньому форматі зустрічі лідерів України та Росії.