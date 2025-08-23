Головна Світ Політика
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters
Кіт Келлог приїде в Україну
фото: Офіс президента

Візит знаменує попередні переговори про гарантії безпеки

Спецпредставник США в Україні Кіт Келлог приїде в Україну з нагоди Дня Незалежності, що відзначається 24 серпня. Про це повідомляє Главком з посиланням на кореспондента Reuters.

Кореспондент повідомив, що Келлог візьме участь у молитовному сніданку та заходах до Дня Незалежності.

«Крім того, Келлог проведе зустрічі з лідерами, аби обговорити цього тижня активні дипломатичні події. Візит відбувається на тлі переговорів США, України та Європи щодо гарантій безпеки», – додав він.

До слова, 23 серпня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони запроваджені у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Нагадаємо, до України з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони обговорили ключові питання щодо посилення безпеки України та Європи, а також спільні кроки для припинення війни.

Глава держави подякував Марку Рютте за особисту залученість до мирного процесу, постійну допомогу Україні та участь у зустрічі у Вашингтоні.

Читайте також:

Теги: переговори Кіт Келлог

