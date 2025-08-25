Зеленський обговорив із Келлогом, як змусити росіян до переговорів

Президент наголосив, що для України та США важлива військова співпраця

Зеленський: Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни

Сьогодні, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна цінує готовність США бути частиною безпекової архітектури країни. «Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки», – додав він.

«Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві», – прокоментував президент свою розмову зі спецпредставником президента США.

Глава держави підсумував: «Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали. Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн. І, звичайно, гуманітарний трек. Повернення всіх викрадених дітей. Дуже сподіваємося, що Америка, президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту».

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

Зауважимо, цього тижня запланована зустріч представників США й України для підготовки можливих переговорів між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це стало відомо на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.