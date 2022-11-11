Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським

Це буде перша публічна дискусія між Зеленським та Бушем

Колишній президент США Джордж Буш наступного тижня, 15 листопада, проведе публічну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN.

Діалог пройде під час відкритого заходу в Далласі, який відбудеться на тлі запитань щодо готовності Республіканської партії до підтримки України.

«Україна є передовою в боротьбі за свободу і демократію. Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб Сполучені Штати надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе. Президент Буш вірить у підтримку України», — повідомив CNN Дейвід Крамер, директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша.

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Подія «Боротьба за свободу» відбудеться у Президентському центрі Джорджа Буша лише через тиждень після проміжних виборів у США, за підсумками яких республіканці здобувають більшість у Палаті представників.

Це буде перша публічна дискусія між Зеленським та Бушем після приватної зустрічі, яку вони мали на початку 2022 року. Після цієї зустрічі Буш назвав Зеленського «Вінстоном Черчіллем нашого часу».

Нагадаємо, 10 листопада Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Лідери обговорили різнобічну оборонну підтримку України.

Також 9 листопада Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримали продовження зернової угоди.

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