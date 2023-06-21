Справа з секретними документами: коли почнеться суд над Трампом

Міністерство юстиції обіцяє швидкий судовий розгляд над справою Дональда Трампа у Флориді після обвинувачення за 37 пунктами

Суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом у справі про секретні документи почнеться 14 серпня. Про це повідомляє The Guardian.

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Окружний суддя США Ейлін Кеннон призначила початкову дату судового розгляду на 14 серпня у Флориді за федеральними звинуваченнями Трампа в умисному зберіганні секретних державних документів та перешкоджанні правосуддю.

Спеціальний прокурор міністерства юстиції у цій справі Джек Сміт пообіцяв швидкий судовий розгляд після обвинувачення з 37 пунктів, які звинувачують Трампа в навмисному зберіганні секретних державних документів і перешкоджанні правосуддю. Однак складнощі з обробкою суворо засекречених доказів та те, як адвокати Трампа заперечують досудові клопотання, показує, що судовий процес може затягнутися.

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Нагадаємо, колишньому президенту США, який є кандидатом на повторні вибори у 2024 році, був звинувачений у звіті, який був розкритий у федеральному суді Флориди. У ньому йому пред'явлено 37 звинувачень, зокрема порушення закону про шпигунство, змова щодо перешкоджання правосуддю та надання неправдивих показань.

До слова, експрезидент Дональд Трамп може опинитися у в'язниці, але якщо знову стане президентом, то відразу помилує себе, вважає колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі.