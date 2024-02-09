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Встановив веб-камери поблизу морпорту: у Миколаєві затримано шпигуна РФ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Встановив веб-камери поблизу морпорту: у Миколаєві затримано шпигуна РФ (фото)
За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року
фото: пресслужба СБУ

У зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який встановив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб стежити за українськими військовими кораблями та торговими суднами, що експортують сільськогосподарську продукцію. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, що у зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію. Щоб відстежувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту.

Після встановлення відеопристроїв вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі.

5 фото
На весь екран

«Однак співробітники СБУ своєчасно виявили й деактивували приховані відеопристрої. А самого зловмисника було затримано «на гарячому», коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію. Таким чином Служба безпеки запобігла передачі окупантам розвідінформації, яку вони планували використати для здійснення прицільних повітряних ударів по регіону», – йдеться повідомленні.
Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Нагадаємо, на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ. Саме за її «наведенням» 6 січня цього року рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові в Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей.

Теги: СБУ Миколаївщина шпигун

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