«У депутатів не буде виходу». Радник Банкової, пояснив, чому закон про посилення НАБУ буде проголосовано

Голосування за новий законопроєкт про НАБУ і САП відбудеться 31 липня

Народні депутати змушені будуть проголосували за новий законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП, тому, що у них після протестів не буде вибору. Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телеканалу «Апостроф», передає «Главком».

Голосування відбудеться 31 липня.

«Вулиця буде активною цього дня і у депутатів не буде особливого вибору... Для депутатів це небезпечна гра йти проти невдоволення народу у тій ситуації, коли народ правий», – заявив Лещенко.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Також це викликало протести у багатьох містах.

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Посли держав «Групи семи» привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів.

31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.