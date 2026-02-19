Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло

Антоніу Кошта подякував медикам і нагадав про евакуацію понад 2750 пацієнтів через Механізм цивільного захисту ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час візиту до Норвегії відвідав Університетську лікарню Осло, де лікуються поранені українські військові, та зустрівся з одним із бійців, який проходить реабілітацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х.

За словами Кошти, за підтримки Норвегії в межах Механізму цивільного захисту ЄС до лікарень по всій Європі евакуювали понад 2750 пацієнтів. «На сьогоднішній день за підтримки Норвегії до лікарень по всій Європі в рамках Механізму цивільного захисту ЄС було евакуйовано понад 2750 пацієнтів – це життєво важливий внесок у нашу колективну підтримку України», – наголосив він.

Президент Євроради подякував лікарям і медсестрам Університетської лікарні Осло, які з початку повномасштабної війни надають допомогу українським пацієнтам. Під час візиту він зустрівся з українським військовим Ігорем, який відновлюється після поранень, отриманих на Запорізькому напрямку. «Бажаю йому повного та швидкого одужання», – написав Кошта, додавши, що був «глибоко зворушений зустріччю».

Візит до лікарні відбувся в межах поїздки президента Євроради до Осло, де він провів зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та мав аудієнцію у кронпринца-регента. Також у програмі – відвідування Норвезького науково-дослідного центру оборони (FFI), який бере участь у спільних оборонних проєктах ЄС.

До слова, раніше заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе на території наметового містечка типу «Аляска», яке рятувальники розгорнули в Києві для підтримки населення після атак Росії.