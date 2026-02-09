ЄС розробляє план поступового членства для України – Bloomberg

Раніше повідомлялося, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року

Європейський Союз готує низку варіантів включення України до блоку у межах підписання угоди про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що серед варіантів, які розглядає ЄС, є надання Україні попереднього захисту на час вступу до блоку, а також негайного доступу до деяких прав членства. Інші варіанти передбачають продовження наявного шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в процесі.

Також Євросоюз надасть Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури. Як заявив представник Єврокомісії, майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди.

Варто зазначити, що Київ отримав статус кандидата у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії, а наприкінці 2023 року було схвалено початок переговорів про вступ. Офіційні переговори розпочалися у 2024 році, але процес був зупинений Угорщиною, яка блокує відкриття так званих переговорних розділів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року. Президент наголосив, що питання завершення війни та надання Україні гарантій безпеки мають розглядатися паралельно, а членство України в ЄС – одна з ключових гарантій безпеки.

За словами Зеленського, Україна наполягає на фіксації конкретної дати вступу, оскільки йдеться про формат домовленостей, який передбачає участь України, Європи, США та Росії, а також зобов’язання Вашингтона виступити гарантом того, що ніхто не блокуватиме євроінтеграцію.

Наприкінці 2025 року Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.