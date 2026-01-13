Головна Країна Політика
Призначення Федорова міністром оборони: президент вніс до Ради проєкт постанови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Призначення Федорова міністром оборони: президент вніс до Ради проєкт постанови
Федоров може стати міністром оборони
фото: mykhailofedorov/Facebook

Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

За відповідне призначення має проголосувати парламент.

Призначення Федорова міністром оборони: президент вніс до Ради проєкт постанови фото 1

Згодом Комітет Ради з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Михайла Федорова міністром оборони. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Напередодні 13 січня Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. Тим часом чинний очільник Міноборони займе місце міністра енергетики.

До слова, президент України Володимир Зеленський обговорив з майбутнім очільником Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат роботи відомства. За його словами, головним принципом має стати те, що технологічна оборона повинна зберігати життя воїнів.

Теги: Міноборони кадрові зміни Володимир Зеленський Михайло Федоров

