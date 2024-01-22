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Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло
Фіцо перед зустріччю зі Шмигалем зробив нові скандальні заяви щодо України
фото з відкритих джерел

Олег Ніколенко: «Без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу»

Мінстерство закордонних справ України відреагувало на заяву словацького прем’єра-міністра Роберта Фіцо, який сказав про «територіальні компроміси» в Україні. Про це  повідомив речник міністерства Олег Ніколенко у Facebook.

«Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни. Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв. Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч з Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перепони на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу. За словами Фіцо, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під «абсолютним впливом США», а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії. «Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально, – сказав Фіцо.

Також нещодавно Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

Раніше Фіцо заявив, що військовим шляхом завершити розпочату війну РФ в Україні неможливо. За його словами, війна веде лише до «непотрібного кровопролиття без результатів».

Теги: Словаччина МЗС

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