«Фундаментальний ідіотизм»: Аваков розповів, що йде не так у Зеленського

Аваков розкритикував владу через енергетичну кризу

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкритикував владу через енергетичну кризу в Україні. Про це він заявив у програмі «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

«Газу немає, вугілля немає, у нас теплий листопад на вулиці, а ми ж просимо аварійної допомоги у Білорусі та Росії: дайте нам електроенергію. А якщо Володимир Володимирович скаже «Не дам»? А якщо спочатку дасть, а потім вимкне? Ми до цього йшли? Я не знаю такого року, товариші. Це фундаментальний ідіотизм», – заявив Аваков.

Ексміністр розкритикував владу через те, що витратила гроші на «Велике будівництво», а не підготувалася до опалювального сезону.

«На голову сніг впав – щастя, 3 млрд доларів від МВФ. Ви ж бачите ситуацію, це осінь. Купіть вугілля, газ, що завгодно купите, щоб пройти пік! Вони ці гроші витратили куди? На «Велике будівництво». Добра справа, дуже важлива і потрібна, підрядники заробляють, відсотки йдуть, все гарно. Але при цьому ми зараз замерзнемо взимку. І це не єдиний глхий кут», – зазначив Аваков.

Аваков дав пораду, як слід вирішувати весь комплекс проблем.

«Вихід який – друкувати гроші? Не можна. Навіть найгеніальніший президент все це не втримає, потрібно диверсифікувати та довіряти професіоналам. Які там професіонали? Міністра економіки раз на три місяці змінюють. Він тільки знає, де в нього туалет у міністерстві та де хто сидить і за що відповідає. Я міністр досвідчений, я розумію, як це працює. Ось це гігантська проблема, і я закликаю виходити з неї тільки інституційними речами. Тому Конституційний суд і будь-який суд має працювати, а не підробляти. І міністри в уряді повинні говорити те, що мають говорити, а не те, що сподобається«, – сказав він.

Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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