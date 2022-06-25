Громада, яка перейшла з Московської церкви, зустрілась з митрополитом Епіфанієм (фото)

Митрополит Епіфаній відвідав на Рівненщині громаду, яка після початку війни перейшла із УПЦ МП до ПЦУ

Митрополит Київський відвідав місто Млинів на Рівненщині

У селищі Млинів парафія Московської церкви разом із ієреями перейшла до Православної церкви України (ПЦУ) Цю громаду відвідав очільник Української церкви митрополит Епіфаній. Про це повідомив на Facebook священик ПЦУ, викладач Київської православної богословської академії.

Епіфаній взяв участь у богослужінні, а також зустрівся із парафіянами.

Цього ж дня, за повідомленням пресслужби ПЦУ, митрополит Епіфаній відвідав храм у селищі Квасилів. 2017 року Епіфаній, тоді ще митрополит Переяславський і Білоцерківський УПЦ КП, освятив новозбудовану церкву Петра і Павла у Квасилові. Цього ж разу очільник ПЦУ взяв участь у освяченні наріжного каменя майбутньої дзвіниці Петропавлівського храму.

Нагадаємо, у середині червня митрополит Епіфаній заявив, що переходи парафій із Московської церкви до Православної церкви України відбуваються практично щодня.

За перші три місяці війни до складу ПЦУ приєдналися більше 400 церковних громад. Найбільше – понад 100 – таких переходів зафіксовані у Хмельницькій області.

Зокрема, 18 червня до Переяславсько-Вишневської єпархії Православної церкви України доєдналася громада с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.

Також митрополит Епіфаній попросив уряд передати ПЦУ храм у Києво-Печерській лаврі, яку зараз займає Московська церква.