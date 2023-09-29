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Генерал, який втрапив у дорожній скандал з поліцією, піде на підвищення?

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генерал, який втрапив у дорожній скандал з поліцією, піде на підвищення?
За інформацією ЗМІ, Сергій Мул отримав посаду в Адміністрації ДПСУ
фото з відкритих джерел

Користувачі соцмережі обурені тим, що через скандал Мул не звільнений, а переводиться із Одеси до Києва

Генерал-майора Сергія Мула, який неодноразово потрапляв у скандали, звільнено з посади начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби і буде призначено заступником директора Департаменту організації роботи, планування та контролю ДПСУ.

Відповідне переведення погодив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відповідний документ про переведення Мула з Південного регіонального управління в Київ є і в Адміністрації прикордонної служби, повідомляє «Українська правда».

Генерал, який втрапив у дорожній скандал з поліцією, піде на підвищення? фото 1
фото: Українська правда

Це призначення сталося після нещодавньої публікації у ЗМІ відео спілкування генерал-майора з працівниками патрульної поліції, які 14 листопада 2022 року зупинили його на дорозі. Правоохоронці намагалися скласти протокол про адміністративне правопорушення та пропонували Мулу пройти тест на наявність алкоголю в організмі через ознаки алкогольного сп'яніння. Прикордонник звертається до поліцейського фразою «Принциповий? Ризикуйте!». 

Користувачі соцмережі обурені тим, що Мул замість покарання отримав підвищення у службі.

Генерал, який втрапив у дорожній скандал з поліцією, піде на підвищення? фото 2

Нагадаємо, прізвище Мула стало відомим, коли його підлегла Іванна Плантовська у січні 2023 року потрапила у скандал через те, що вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Також дівчина похизувалася й фото машини зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Згодом через суспільний розголос, який спровокувала Плантовська, виникли проблеми у самого Мула: з’явилась інформація про обшуки в нього, а також виявлені мільйони готівки та іноземний паспорт. 

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Теги: Держприкордонслужба МВС скандал Національна поліція України

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