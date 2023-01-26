Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, отримала нову посаду

Плантовську перевели на посаду «не пов'язану із комунікаціними напрямами»

Пресофіцерка ДПСУ Іванна Плантовська, яка оскандалилася через фотографії з відпочинку за кордоном, перейшла працювати у Житомирський прикордонний загін на посаду не пов'язану із комунікацією. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на власні джерела.

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Як зазначає видання, Плантовську перевели на посаду «не пов'язану із комунікаціними напрямами».

Нагадаємо, Плантовська – пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік. Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів.

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Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти лакшері відпочинок.

Також пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям, поскаржилась на погрози від українців та росіян.