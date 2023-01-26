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Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, отримала нову посаду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, отримала нову посаду
Плантовську перевели у житомирський загін
фото з відкритих джерел

Плантовську перевели на посаду «не пов'язану із комунікаціними напрямами»

Пресофіцерка ДПСУ Іванна Плантовська, яка оскандалилася через фотографії з відпочинку за кордоном, перейшла працювати у Житомирський прикордонний загін на посаду не пов'язану із комунікацією. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, Плантовську перевели на посаду «не пов'язану із комунікаціними напрямами».

Нагадаємо, Плантовська – пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік.  Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів.

Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти лакшері відпочинок.

Також пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям, поскаржилась на погрози від українців та росіян.

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Теги: Держприкордонслужба прикордонники скандал

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