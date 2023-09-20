Дуда назвав головну гарантію забезпечення миру в Європі

Президент Польщі зауважив, що перемога України у війні є ключовою не лише для Європи, але й для Сполучених Штатів

Головною гарантією забезпечення миру в Європі є повна перемога України у війні з Росією. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, пише CNN.

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Згідно з його висловлюванням, підтримка України Заходом має важливе глобальне значення.

«Йдеться про те, щоб переконатися, що Росія не зможе на законних підставах насильно переміщати кордони в Європі», – підкреслив Дуда.

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Президент Польщі зауважив, що перемога України у війні є ключовою не лише для Європи, але й для Сполучених Штатів. Компромісного рішення між Києвом і Москвою не існує. Цю позицію підтримує й президент України.

«Росію можна зупинити тільки в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій», – сказав Дуда.

Політик наголосив, що лише в такому разі можна буде сказати, що російський імперіалізм — переможений.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування Росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».

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До слова, президент Польщі Анджей Дуда не зміг зустрітися з україсньким колегою Володимиром Зеленським під час свого візиту в Нью-Йорк.

Також Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших.