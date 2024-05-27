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«Метінвест» розробив проєкт відбудови мікрорайону у Бахмуті

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Метінвест» розробив проєкт відбудови мікрорайону у Бахмуті
Спеціалісти розробили 13 типів будівель, зокрема житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні, спортивні комплекси тощо
фото: metinvestholding.com

Після перемоги у Бахмуті побудують «сталевий мікрорайон»

«Метінвест-СМЦ», збутова компанія Групи «Метінвест» Ріната Ахметова, розробила проєкт мікрорайону для зруйнованого росіянами Бахмута у межах концепції відновлення України «Сталева мрія». Проєкт ґрунтується на ідеї «міста 15 хвилин»: це сучасний простір із житлом, зонами відпочинку та безбар’єрним середовищем. Також проєктувальники створили умови для залучення містян до економічної та соціальної активності. 

Представили концепцію керівниця проєктного офісу будівельного сектору «Метінвест-СМЦ» Тетяна Скрипка та заступник голови Бахмута Олександр Марченко під час Українського будівельного конгресу. Проєкт по відбудові мікрорайону Ювілейний у Бахмуті – один із найбільших в Україні, оскільки розрахований на понад 17 тисяч мешканців. А це близько чверті населення міста, що жило у місті до війни.

«Ми спиралися на концепцію «міста 15 хвилин». Усе має бути у доступі – й робота, й відпочинок, і розваги. Запропонували відійти від суто спальних кварталів і додати бізнес, а також активності, що можуть залучити молодь», – зазначила Тетяна Скрипка.

Загальна площа кварталу становить близько 87 га. Планується, що забудова займе близько 23 га, зелені зони – понад 47 га. Проєкт передбачає відмову від висотного житла на користь будинків на 1-6 поверхів. Житлова забудова сконцентрується у центрі мікрорайону, а по його периметру розташуються зони для відпочинку та розваг.

Ядром мікрорайону стане площа, на якій з’являться торговельні центри, кінотеатр, дитячі кімнати, прогулянкова зона із ресторанами, кафе та магазинами. Окреме місце – для ярмарку, куди зможуть приїздити мешканці навколишніх сіл та фермери. Бахмут став другим містом, для якого команда «Сталевої мрії» розробила проєкт відновлення. У 2023 році фахівці спроєктували для Маріуполя цілий квартал, який можна відбудувати, використовуючи готові рішення із металу.

Нагадаємо, у травні 2023 року «Метінвест-СМЦ» представив концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Спеціалісти розробили 13 типів будівель, зокрема житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні, спортивні комплекси тощо. Загалом це понад 200 проєктних рішень. Усі вони можуть адаптуватися під потреби конкретних громад.

«Метінвест» також використовував prefab-рішення та такі елементи як модуль, металевий каркас і платформа. Вони дають змогу швидко зводити будівлі та масштабувати їх під конкретні запити. Усі проєктні роботи виконуються безплатно.

За словами Тетяни Скрипки, протягом літа-осені планується реалізувати ще два таких проєкти, а загалом по допомогу до «Сталевої мрії» звернулися представники 10 громад. Зокрема, запити надходять із Херсону, Миколаєва, Одеси, Донецької області. А також із Чернігівської області, де проєкти відбудови реалізовуватимуться у співпраці з Данією.

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Теги: Україна Бахмут населення забудова

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