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Глава Бундесрату прибула до Києва і зробила заяву щодо війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Глава Бундесрату прибула до Києва і зробила заяву щодо війни
Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіґ у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ
фото: dw.com

Швезіґ стала першою главою Бундесрату, що відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії

Сьогодні, 24 червня, прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ, яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель), прибула до Києва. Вона проведе переговори з політичним керівництвом України. Про це повідомляє DW.

Швезіґ заявила, що цей візит є «знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною». Вона стала першою главою Бундесрату, що відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії», – наголосила Швезіґ.

Крім того, за її словами, своїм візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді очільниці федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв, зазначила вона.

Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіґ у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ.

Необхідно продовжити гуманітарну, фінансову, а також військову підтримку України та постачати цій країні нові озброєння, додала вона.

«Україна має бути спроможною захищати себе, зокрема за допомогою систем Patriot», – резюмувала німецька соціал-демократка. 

Теги: Німеччина

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