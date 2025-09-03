Головна Країна Політика
Глава МВС назвав зону відповідальності свого нового заступника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Глава МВС назвав зону відповідальності свого нового заступника
Сергій Науменко брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті
Ігор Клименко представив нового заступника: Сергій Науменко відповідатиме за кордон та координацію реалізації повноважень міністра

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про призначення полковника поліції Сергія Науменка своїм новим заступником. На цій посаді Науменко зосередиться на ключових напрямках, спрямованих на посилення безпеки держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

На новій посаді Сергій Науменко відповідатиме за такі сфери:

  • формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
  • координацію реалізації повноважень Міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України;
  • функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ.

Як зазначив Ігор Клименко, Сергій Науменко є офіцером з багаторічним досвідом служби та бойових дій. На початку повномасштабного вторгнення він сформував команду аеророзвідки, яка допомогла вчасно виявити ворога на підступах до Києва. Попри поранення, отримане під час артобстрілу, Науменко брав участь у боях за Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Ізюм, Бахмут та інші міста.

Як відомо, Кабінет міністрів призначив заступників міністра очільникам трьох відомств. Мова про Міністерство внутрішніх справ, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Зазначається, що заступником міністра внутрішніх справ став Сергій Науменко, заступником міністра молоді та спорту – Уляна Токарєва, заступницею міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Ольга Рябуха. Посаду заступника державного секретаря Кабінету міністрів обійняв Ростислав Огризко.

 

МВС Ігор Клименко кадрові зміни

