Уряд затвердив програму своєї діяльності та передав її Раді

Документ визначив конкретні завдання Кабміну та персональну відповідальність за кожним напрямом

Кабінет міністрів України на черговому засіданні 17 серпня затвердив програму діяльності уряду. Документ у встановлений законом строк передали на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, у програмі визначені основні принципи роботи Кабміну, його цілі та конкретні завдання. «Сьогодні на черговому засіданні уряду затвердили програму діяльності Кабінету міністрів України. Дякую всім міністерствам та народним депутатам за злагоджену та ефективну роботу над цим документом. Основні параметри, основні принципи даного документа наступні», – повідомив Корецький.

Однією з головних цілей уряду визначено перемогу України у війні за незалежність. Серед інших пріоритетів – збереження країни, населення та економіки, а також створення основи для повоєнного відновлення держави.

«Це вистояти та перемогти у війні за незалежність, зберегти країну, зберегти людей, зберегти економіку та закласти фундамент після воєвного відновлення нашої держави. Дуже чіткі критерії оцінки діяльності виписані в даному документі. І це наша спільна відповідальність уряду та парламенту по досягненню цих цілей. Щиро дякую за цей результат», – заявив прем'єр-міністр.

У програмі також зафіксовано конкретний перелік завдань, які має виконати Кабінет міністрів. За кожним напрямом передбачена персональна відповідальність. Тепер програму діяльності Кабінету міністрів має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, уряд опрацьовує актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року та шукає додаткові ресурси, зокрема за допомогою міжнародних партнерів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів окрему нараду із секретарем РНБО, міністром фінансів, виконувачем обов'язків міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.