Боррель заявив про необхідність надати Україні далекобійні ракети

Боррель розповів, що мав розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським

Україні необхідно посилювати військове озброєння, зокрема партнери мають передати далекобійні ракети.

Про це високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у Twitter.

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Боррель розповів, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Політики «розділили все більше занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру».

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«Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет», – написав Боррель.

Вони також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій проти РФ, через те, що «значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до Росії».

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Також у Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.

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Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.

До слова, у міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на масований обстріл України російськими ракетами 2 січня. Офіційний Пекін продовжує уникати засудження російської агресії та закликає до «політичного врегулювання».